Бойцы Нацгвардии выбили оккупантов с позиций в районе Авдеевки (видео)

Бойцы Национальной Гвардии Украины выбивают оккупантов с позиций на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Авдеевское направление. Кадры работы спецназовцев из нашего отряда "Омега". Бойцы выбивают оккупантов с их позиций", - рассказал он.

По данным Пивненко, выбивать врага с позиций приходится вместе с уничтожением техники и отражением попыток штурмов.

"Также эффективна работа по сдерживанию сил противника в этом районе", - констатировал он.

Ситуация в районе Авдеевки

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении российские захватчики силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

В свою очередь, ВСУ отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций. В частности, бойцы Нацгвардии пресекли попытки российских окупантов продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области.