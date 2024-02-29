Бійці Нацгвардії отримали гексакоптери від "Сталевого фронту" Ахметова

Відмінність шестигвинтової моделі від квадрокоптера полягає в підвищеній потужності апарату, більш високій швидкості і вантажопідйомності. Летить такий дрон на відстань до 10 кілометрів. На відміну від звичайних БПЛа він більш стійкий до ворожого РЕБу та з легкістю може уразити важку броньовану техніку окупантів.

"Танки, засоби радіоелектронної боротьби, РСЗВ, особовий склад - ніщо тепер не зможе сховатися від наших "міцних пташок". Дякуємо Сталевому фронту за те, що не вперше надається така вагома допомога", - розповів полковник Нацгвардії України Андрій Полтавський.

Завдяки тепловізійній камері такі дрони можуть працювати і вночі. Його підйомна вага близько 17 кг. Бійці кажуть, такі пташки - значне підкріплення на фронті.

"Війна зараз - зовсім інша. Тут безліч технологій, сучасних рішень, автоматики. Дрони - це незамінні помічники на фронті. Вони допомагають більш ефективно виконувати бойові завдання, часто стають нашими очима в небі та навіть рятують життя. Без них стає все важче подолати ворога, тому ми намагаємося опановувати все більш сучаснішу техніку та збільшувати її потужність. І така допомога від великого бізнесу для нас дуже вагома", - додав Андрій Полтавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов та його підприємства на підтримку України за час повномасштабного вторгнення направили 7,6 млрд грн.