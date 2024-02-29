RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы Нацгвардии получили гексакоптеры от "Стального фронта" Ахметова

Фото: бойцы Нацгвардии получили гексакоптеры от "Стального фронта" Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В феврале военнослужащие Национальной гвардии Украины получили от предприятий группы SCM новое оборудование - два гексакоптера Magura. Их передали в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Стального фронта".

Отличие шестивинтовой модели от квадрокоптера заключается в повышенной мощности аппарата, более высокой скорости и грузоподъемности. Летит такой дрон на расстояние до 10 километров. В отличие от обычных БПЛ он более устойчив к враждебному РЭБу и с легкостью может поразить тяжелую бронированную технику окупантов.

"Танки, средства радиоэлектронной борьбы, РСЗО, личный состав - ничто теперь не сможет укрыться от наших "крепких птиц". Спасибо Стальному фронту за то, что не впервые оказывается такая значительная помощь", - рассказал полковник Нацгвардии Украины Андрей Полтавский.

Благодаря тепловизионной камере такие дроны могут работать и ночью. Его подъемный вес около 17 кг. Бойцы говорят, такие птички – значительное подкрепление на фронте.

"Война сейчас - совсем другая. Здесь множество технологий, современных решений, автоматики. Дроны - незаменимые помощники на фронте. Они помогают более эффективно выполнять боевые задачи, часто становятся нашими глазами в небе и даже спасают жизнь. Без них становится все труднее преодолеть врага". , поэтому мы стараемся овладевать все более современной техникой и увеличивать ее мощность. И такая помощь от большого бизнеса для нас очень важна", - добавил Андрей Полтавский.

Напомним, ранее сообщалось, что Ринат Ахметов и его предприятия в поддержку Украины за время полномасштабного вторжения направили 7,6 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияМетинвест