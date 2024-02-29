Бійці Нацгвардії отримали гексакоптери від "Сталевого фронту" Ахметова
В лютому військовослужбовці Національної гвардії України отримали від підприємств Групи SCM нове обладнання - два гексакоптери Magura. Їх передали в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Стального фронту".
Відмінність шестигвинтової моделі від квадрокоптера полягає в підвищеній потужності апарату, більш високій швидкості і вантажопідйомності. Летить такий дрон на відстань до 10 кілометрів. На відміну від звичайних БПЛа він більш стійкий до ворожого РЕБу та з легкістю може уразити важку броньовану техніку окупантів.
"Танки, засоби радіоелектронної боротьби, РСЗВ, особовий склад - ніщо тепер не зможе сховатися від наших "міцних пташок". Дякуємо Сталевому фронту за те, що не вперше надається така вагома допомога", - розповів полковник Нацгвардії України Андрій Полтавський.
Завдяки тепловізійній камері такі дрони можуть працювати і вночі. Його підйомна вага близько 17 кг. Бійці кажуть, такі пташки - значне підкріплення на фронті.
"Війна зараз - зовсім інша. Тут безліч технологій, сучасних рішень, автоматики. Дрони - це незамінні помічники на фронті. Вони допомагають більш ефективно виконувати бойові завдання, часто стають нашими очима в небі та навіть рятують життя. Без них стає все важче подолати ворога, тому ми намагаємося опановувати все більш сучаснішу техніку та збільшувати її потужність. І така допомога від великого бізнесу для нас дуже вагома", - додав Андрій Полтавський.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов та його підприємства на підтримку України за час повномасштабного вторгнення направили 7,6 млрд грн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.