Бойцы Нацгвардии получили гексакоптеры от "Стального фронта" Ахметова

В феврале военнослужащие Национальной гвардии Украины получили от предприятий группы SCM новое оборудование - два гексакоптера Magura. Их передали в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение " Стального фронта ".

Отличие шестивинтовой модели от квадрокоптера заключается в повышенной мощности аппарата, более высокой скорости и грузоподъемности. Летит такой дрон на расстояние до 10 километров. В отличие от обычных БПЛ он более устойчив к враждебному РЭБу и с легкостью может поразить тяжелую бронированную технику окупантов.

"Танки, средства радиоэлектронной борьбы, РСЗО, личный состав - ничто теперь не сможет укрыться от наших "крепких птиц". Спасибо Стальному фронту за то, что не впервые оказывается такая значительная помощь", - рассказал полковник Нацгвардии Украины Андрей Полтавский.

Благодаря тепловизионной камере такие дроны могут работать и ночью. Его подъемный вес около 17 кг. Бойцы говорят, такие птички – значительное подкрепление на фронте.

"Война сейчас - совсем другая. Здесь множество технологий, современных решений, автоматики. Дроны - незаменимые помощники на фронте. Они помогают более эффективно выполнять боевые задачи, часто становятся нашими глазами в небе и даже спасают жизнь. Без них становится все труднее преодолеть врага". , поэтому мы стараемся овладевать все более современной техникой и увеличивать ее мощность. И такая помощь от большого бизнеса для нас очень важна", - добавил Андрей Полтавский.

Напомним, ранее сообщалось, что Ринат Ахметов и его предприятия в поддержку Украины за время полномасштабного вторжения направили 7,6 млрд грн.