UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці ЛСР знищили техніку окупантів на аеродромі поблизу Пермі (відео)

Фото: бійці ЛСР знищили техніку окупантів на аеродромі поблизу Пермі (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Опір легіону "Свобода Росії" (ЛСР) провів диверсію на аеродромі недалеко від Пермі. Вдалося знищити техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube ЛСР.

"Опір легіону "Свобода Росії" знищив кілька одиниць техніки військового призначення", - розповіли добровольці.

За їх даними, відбулася диверсія прямо "під носом" супротивника - на території військового аеродрому Велике Савино, в районі міста Перм (РФ).

"Тепер техніка не поїде на фронт (в Україну - ред.)", - констатували в "Легіоні".

Робота добровольців ЛСР

Бійці ЛСР постійно знищують техніку окупантів, перешкоджаючи її доставленню на фронт. Так, у березні російським добровольцям вдалося знищити один із ворожих опорних пунктів під час прориву кордону РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПермьВійна в Україні