Бійці ЛСР знищили техніку окупантів на аеродромі поблизу Пермі (відео)

Робота добровольців ЛСР

Бійці ЛСР постійно знищують техніку окупантів, перешкоджаючи її доставленню на фронт. Так, у березні російським добровольцям вдалося знищити один із ворожих опорних пунктів під час прориву кордону РФ.

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