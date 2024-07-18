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Бойцы ЛСР уничтожили технику оккупантов на аэродроме недалеко от Перми (видео)

Фото: бойцы ЛСР уничтожили технику оккупантов на аэродроме недалеко от Перми (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Сопротивление легиона "Свобода России" (ЛСР) провело диверсию на аэродроме недалеко от Перми. Удалось уничтожить технику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube ЛСР.

"Сопротивление легиона "Свобода России" уничтожило несколько единиц техники военного назначения", - рассказали добровольцы.

По их данным, произошла диверсия прямо "под носом" противника - на территории военного аэродрома Большое Савино, в районе города Пермь (РФ).

"Теперь техника не поедет на фронт (в Украину, - ред)", - констатировали в "Легионе".

Работа добровольцев ЛСР

Бойцы ЛСР постоянно уничтожают технику оккупантов, препятствуя ее доставке на фронт. Так, в марте российским добровольцам удалось уничтожить один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.

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