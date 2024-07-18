Бойцы ЛСР уничтожили технику оккупантов на аэродроме недалеко от Перми (видео)

Работа добровольцев ЛСР

Бойцы ЛСР постоянно уничтожают технику оккупантов, препятствуя ее доставке на фронт. Так, в марте российским добровольцам удалось уничтожить один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.

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