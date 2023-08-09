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Бійці КОРД знищили окупантів, які запускали дрони з даху будинку в Олешках (відео)

Фото: бійці КОРД знищили окупантів, які запускали дрони з даху будинку в Олешках (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) за допомогою FPV-дрона знищили російських загарбників, які запускали безпілотники з даху будинку в тимчасово окупованих Олешках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Окупанти прийшли до висновку, що з даху будинку в Олешках можна запускати дрони у напрямку деокупованих територій. Але бійці херсонського КОРДу не погодилися з цією ідеєю", - йдеться в дописі під відео.

Як зазначається, поліцейські у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України за допомогою FPV-дрона довели протилежне. В результаті - кілька знищених ворогів і безпечніше небо.

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Мова йде про знищення ліній постачань, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено декілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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