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Бойцы КОРД уничтожили оккупантов, которые запускали дроны с крыши дома в Олешках (видео)

Фото: бойцы КОРД уничтожили окупантов, которые запускали дроны с крыши дома в Олешках (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) с помощью FPV-дрона уничтожили российских захватчиков, которые запускали беспилотники с крыши дома во временно оккупированных Олешках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Оккупанты пришли к выводу, что с крыши дома в Олешках можно запускать дроны в направлении деоккупированных территорий. Но бойцы херсонского КОРДа не согласились с этой идеей", - говорится в сообщении под видео.

Как отмечается, полицейские во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины с помощью FPV-дрона доказали обратное. В результате - несколько уничтоженных врагов и безопасное небо.

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий поставок, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.

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