У бійці за храм у Чернівцях постражали поліцейські: що сталося (фото)

"17 червня в обласному центрі між представниками двох релігійних громад виник конфлікт за користування культовою спорудою. Наразі за фактами вчинення протиправних дій проводяться досудові розслідування", - сказано у повідомленні ГУНП.

Станом на 18 червня вжито усіх заходів для стабілізації ситуації. Протиправні дії припинено. Загалом до поліцейських надійшло 25 звернень громадян стосовно інциденту. Серед них:

спричинення тілесних ушкоджень;

можливе захоплення храму невідомими особами;

перешкоджання журналістській діяльності;

пошкодження майна культової споруди.

Також 12 громадян звернулося за медичною допомогою. Серед постраждалих під час бійки - семеро співробітників поліції та медичний працівник.

Розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Бійка за Свято-Духівський собор в Чернівцях

Місцеві чернівецькі ЗМІ пишуть, що 17 червня біля собору сталися сутички між вірянами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), вірянами Православної церкви України (ПЦУ) та правоохоронцями. Прихильники московської церкви намагалися прорватися до храму, правоохоронні органи завадили їм це зробити.

Учасники заворушень зламали паркан храму та спробували прорватися до будівлі собору. Правоохоронці у відповідь застосували спецзасоби, почалися затримання, на місце прибув спецпідрозділ "ТОР".

Фото: бійка під Свято-Духівським собором у Чернівцях (скриншот з прямої трансляції)

Відомо також, що причиною бійки стала спроба завадити провести в храмі перше богослужіння українською мовою. Воно було заплановано на 17 червня.

Також, як пишуть ЗМІ, ще до цього після переходу собору у підпорядкування ПЦУ віряни московської церкви блокували його роботу, зокрема проводячи там цілодобові молитовні стояння.

Штурм собору прихильниками УПЦ почалася після того, як на місце приїхав митрополит московської церкви в Україні Мелетій. Проте правоохоронці та віряни української церкви зірвали спробу завадити проведенню богослужіння українською мовою у храмі.