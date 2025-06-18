В драке за храм в Черновцах пострадали полицейские: что произошло (фото)

Национальная полиция начала уголовное производство из-за драки, которая произошла 17 июня в центре Черновцов возле Свято-Духовского кафедрального собора. Во время драки пострадали сотрудники полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Черновицкой области.
"17 июня в областном центре между представителями двух религиозных общин возник конфликт за пользование культовым сооружением. Сейчас по фактам совершения противоправных действий проводятся досудебные расследования", - сказано в сообщении ГУНП.
По состоянию на 18 июня приняты все меры для стабилизации ситуации. Противоправные действия прекращены. Всего к полицейским поступило 25 обращений граждан относительно инцидента. Среди них:
Также 12 граждан обратилось за медицинской помощью. Среди пострадавших во время драки - семь сотрудников полиции и медицинский работник.
Начато уголовное производство в соответствии с ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Местные черновицкие СМИ пишут, что 17 июня возле собора произошли столкновения между верующими Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), верующими Православной церкви Украины (ПЦУ) и правоохранителями. Сторонники московской церкви пытались прорваться в храм, правоохранительные органы помешали им это сделать.
Участники беспорядков сломали забор храма и попытались прорваться в здание собора. Правоохранители в ответ применили спецсредства, начались задержания, на место прибыло спецподразделение "ТОР".
Фото: драка под Свято-Духовским собором в Черновцах (скриншот с прямой трансляции)
Известно также, что причиной драки стала попытка помешать провести в храме первое богослужение на украинском языке. Оно было запланировано на 17 июня.
Также, как пишут СМИ, еще до этого после перехода собора в подчинение ПЦУ верующие московской церкви блокировали его работу, в частности проводя там круглосуточные молитвенные стояния.
Штурм собора сторонниками УПЦ МП начался после того, как на место приехал митрополит московской церкви в Украине Мелетий. Однако правоохранители и верующие украинской церкви сорвали попытку помешать проведению богослужения на украинском языке в храме.
Напомним, ранее мы рассказывали, как во Львовской области священники УПЦ МП устроили скандал на прощании с воином Вооруженных сил Украины. Также РБК-Украина подсчитало, сколько сторонников УПЦ Московского патриархата осталось в Украине.
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