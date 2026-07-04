Бійці ГУР знищили російський Міг-29 на аеродромі "Бельбек" у Криму (відео)

Знищення винищувачів РФ

Нагадаємо, у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

3 липня дрони СБУ вдруге за тиждень уразили винищувачі на аеродромі "Саки" та відпрацювали по ангарах аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму.

На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24.

За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.