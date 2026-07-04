Бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29 на аэродроме "Бельбек" в Крыму (видео)

Уничтожения истребителей РФ

Напомним, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.

3 июля дроны СБУ во второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработали по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму.

На аэродроме "Саки" поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24.

По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.