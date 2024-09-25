Бійці ГУР відпрацювали дронами по ворожій самохідній гаубиці "Мста": відео операції

Бійці підрозділу "Крила" знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Мста-С". Відпрацювали по ній FPV-дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони", - пише ГУР.
Це радянська 152-мм самохідна артилерійська установка, яка була розроблена в 1970-х роках. Вона призначена для ведення вогню по позиціям, підтримки наземних військ та знищення бронетехніки. Дозволяє вести вогонь на великі дистанції - до 30 км з використанням спеціальних снарядів.
Однією з ключових особливостей "Мста-С" є її мобільність. Установка має гусеничне шасі, що дозволяє їй швидко переміщатися по різних типах місцевості. Гаубиця залишається на озброєнні багатьох країн, які успадкували радянську артилерійську традицію.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії, ворог втратив:
Лише за минулу добу Сили оборони додаткового ліквідували 1250 окупантів.
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