Бійці ГУР вдарили по скупченню росіян у Запорізькій області (відео)

Бійці Головного управління розвідки завдали ракетного удару по скупченню російських загарбників у Запорізькій області. Було ліквідовано взвод окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.

Як зазначили в ГУР, взвод російських загарбників зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.

"Скупчення ворожого особового складу виявили воїни ГУР та вирішили додати московитам практичної складової - засобами ОУВ "Таврія" завдали по полігону ракетного удару", - розповіли розвідники.

Внаслідок удару взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких ніхто не поспішав рятувати.