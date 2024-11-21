Бойцы ГУР ударили по скоплению россиян в Запорожской области (видео)
Бойцы Главного управления разведки нанесли ракетный удар по скоплению российских захватчиков в Запорожской области. Был ликвидирован взвод оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.
Как отметили в ГУР, взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.
"Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР и решили добавить московитам практической составляющей - средствами ОУВ "Таврия" нанесли по полигону ракетный удар", - рассказали разведчики.
В результате удара взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать.
Потери России в войне
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 727 тысяч оккупантов.
За минувшие сутки, 20 ноября, Силы обороны ликвидировали еще 1510 российских террористов, а также уничтожили 8 танков, 24 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем и другую технику врага.
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