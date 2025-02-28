Бійці ГУР уразили ворожий пункт управління у Херсонській області (відео)

Удару за допомогою вибухового скиду з безпілотника було завдано близько о 22:00 у районі населеного пункту Іванівка, Херсонська область.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 27 лютого, загальні втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 874 тисячі одиниць живої сили. Також Сили оборони знищили:

13 танків;

17 бойових броньованих машин;

54 артилерійські системи;

один РСЗВ й не тільки.

Також розвідники нещодавно продемонстрували роботу важкого дрона Nemesis на Покровському напрямку. Тоді ж під час полювання бійці знищили та пошкодили 19 гаубиць, а також укриття ворога.

Тим часом 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis" знищив російський зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10М4" на території Луганської області.