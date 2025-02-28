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Бійці ГУР уразили ворожий пункт управління у Херсонській області (відео)

Фото: бійці ГУР уразили ворожий пункт управління у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці Головного управління розвідки (ГУР), 26 лютого, атакували пункт управління 14 армійського корпусу Збройних сил Росії у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Удару за допомогою вибухового  скиду з безпілотника було завдано близько о 22:00 у районі населеного пункту Іванівка, Херсонська область. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 27 лютого, загальні втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 874 тисячі одиниць живої сили. Також Сили оборони знищили: 

  • 13 танків; 
  • 17 бойових броньованих машин; 
  • 54 артилерійські системи; 
  • один РСЗВ й не тільки. 

Також розвідники нещодавно продемонстрували роботу важкого дрона Nemesis на Покровському напрямку. Тоді ж під час полювання бійці знищили та пошкодили 19 гаубиць, а також укриття ворога.  

Тим часом  412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis" знищив російський зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10М4" на території Луганської області. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ГУРВійна в Україні