Оператори далекобійних дронів ГУР вночі 29 листопада уразили підприємство "КуйбишевАзот" у місті Тольятті Самарської області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
Уражений російський військовий об’єкт - одне з найбільших підприємств хімічної промисловості агресора, що виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі.
На території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.
Нагадаємо, масована атака дронів на Росію вночі 29 листопада охопила одразу кілька регіонів.
Однією з цілей атаки могло стати підприємство "Тольяттикаучук" у Самарській області. Після удару в промисловій зоні Тольятті виникла пожежа на території заводу.
Також під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська в Татарстані.
Крім того, під ударом, імовірно, міг бути полігон "Капустин Яр".