Пораженный российский военный объект - одно из крупнейших предприятий химической промышленности агрессора, производящее сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.

На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.