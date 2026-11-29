Операторы дальнобойных дронов ГУР ночью 29 ноября поразили предприятие "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Пораженный российский военный объект - одно из крупнейших предприятий химической промышленности агрессора, производящее сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.
На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.
Напомним, массированная атака дронов на Россию ночью 29 ноября охватила сразу несколько регионов.
Одной из целей атаки могло стать предприятие "Тольяттикаучук" в Самарской области. После удара в промышленной зоне Тольятти произошел пожар на территории завода.
Также под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска в Татарстане.
Кроме того, под ударом, вероятно, мог быть полигон "Капустин Яр".