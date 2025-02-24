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Бійці ГУР працюють по росіянах навіть за межами нашого континенту, - командир "Шаман"

Фото: командир спецпідрозділу Головного управління розвідки "Шаман" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Уляна Безпалько

Українські військовослужбовці виконують завдання в тилу ворога, зокрема на території Росії. Через два місяці після початку повномасштабного вторгнення український підрозділ здійснив атаку на території Бєлгородської області.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів командир спецпідрозділу Головного управління розвідки "Шаман".

"Через два місяці (після початку великого вторгнення, - ред.) наш підрозділ здійснив дуже схожу за прецедентністю атаку на територію РФ. Ми також за допомогою армійської авіації, крутих хлопців і п'яти гелікоптерів здійснили захід на територію противника у Бєлгородській області, на місто Бєлгород, атакувавши їхній НПЗ", - заявив він. 

Військовий зазначив, що в Головному управлінні розвідки є спеціальні підрозділи, які здатні діяти на великих відстанях.

"Якщо говорити про 500-кілометрові зони, то у нас таких операцій ще не було. Але ми проводили рейдові операції на території Бєлгородської і Курської областей на досить значну глибину. Спеціальні активні заходи, які пов'язані з перебиванням логістики на території Росії, атаки на логістичні колони - це для нас досить звичні завдання", - підкреслив командир спецпідрозділу ГУР. 

Також він зазначив, що підрозділ може працювати не лише на території України.

"Ми маємо таке право і змогу виконувати по світу завдання, які передбачають підтримку сил Головного управління розвідки, забезпечення розвідувальних завдань. Ми можемо працювати по росіянах за межами нашого континенту", - підкреслив офіцер. 

 

Раніше ГУР повідомило, що у ніч на 24 лютого було завдано удару по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії. За даними військових, щонайменше п'ять вибухів у районі цілі.

Крім того, керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, чим особливий уражений сьогодні Рязанський НПЗ.

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