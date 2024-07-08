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Бійці ГУР показали, як "ріжуть" росіянам лінії постачання боєприпасів на фронті (відео)

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники ріжуть російським окупантам лінії постачання боєприпасів на фронті. Знищення ворожої техніки зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Наша мета - відрізати  росіянам постачання боєприпасів та позбавити варіантів легкої евакуації з поля бою", - зазначили в ГУР.

Там додали, що саме тому спецпідрозділ ГУР "Кабул 9" продовжує нищити техніку загарбників: палити їхні "урали", "буханки", "шишиги" та інший транспорт.

"Складність або відсутність логістики прирікає російську піхоту на неминучу смерть - окупанта не врятує ніхто і ніщо", - наголосили у розвідці.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби втрати росіян склали 1200 окупантів. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 552 190 солдатів.

Також вчора ЗСУ знищили один літак, 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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