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Бойцы ГУР показали, как "режут" россиянам линии снабжения боеприпасами на фронте (видео)

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики режут российским оккупантам линии снабжения боеприпасами на фронте. Уничтожение вражеской техники зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Наша цель - отрезать россиянам поставки боеприпасов и лишить вариантов легкой эвакуации с поля боя", - отметили в ГУР.

Там добавили, что именно поэтому спецподразделение ГУР  "Кабул 9" продолжает уничтожать технику захватчиков: курить их "уралы", "буханки", "шишиги" и другой транспорт.

"Сложность или отсутствие логистики обрекает российскую пехоту на неизбежную смерть - оккупанта не спасет никто и ничто", - подчеркнули в разведке.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери россиян составили 1200 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 552 190 солдат.

Также вчера ВСУ уничтожили один самолет, 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем и другую технику врага.

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