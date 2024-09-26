Бійці ГУР показали, як FPV-дронами "розбирають" бліндажі з окупантами (відео)

Українські розвідники знищили бліндажі з російськими окупантами за допомогою FPV-дронів. Також під ударами безпілотників опинилися два склади з боєприпасами та обладнана позиція ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України у Харківській області "розбирають" укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників", - йдеться в дописі під відео.
У результаті вдалого застосування 10 FPV-дронів розвідники знищили:
Також ворог зазнав втрат серед особового складу - четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.
За даними Генштабу, за останню добу, росіяни втратили на фронті 1400 солдатів, 10 танків, 44 ББМ, понад 70 артилерійських систем та іншу техніку.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у живій силі складають орієнтовно 647 800 окупантів.
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