Бійці ГУР показали, як FPV-дронами "розбирають" бліндажі з окупантами (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, за останню добу, росіяни втратили на фронті 1400 солдатів, 10 танків, 44 ББМ, понад 70 артилерійських систем та іншу техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у живій силі складають орієнтовно 647 800 окупантів.

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