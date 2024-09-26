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Бійці ГУР показали, як FPV-дронами "розбирають" бліндажі з окупантами (відео)

Фото: FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники знищили бліндажі з російськими окупантами за допомогою FPV-дронів. Також під ударами безпілотників опинилися два склади з боєприпасами та обладнана позиція ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України у Харківській області "розбирають" укріплення ворога, підривають  польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників", - йдеться в дописі під відео.

 У результаті вдалого застосування 10 FPV-дронів розвідники знищили:

  • 3 бліндажі;
  • 2 склади БК;
  • 1 обладнану позицію противника.

 Також ворог зазнав втрат серед особового складу - четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.
 

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, за останню добу, росіяни втратили на фронті 1400 солдатів, 10 танків, 44 ББМ, понад 70 артилерійських систем та іншу техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у живій силі складають орієнтовно 647 800 окупантів.

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