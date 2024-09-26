Бойцы ГУР показали, как FPV-дронами "разбирают" блиндажи с оккупантами (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, за последние сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат, 10 танков, 44 ББМ, более 70 артиллерийских систем и другую технику.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в живой силе составляют ориентировочно 647 800 тысяч оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.