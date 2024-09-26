Бойцы ГУР показали, как FPV-дронами "разбирают" блиндажи с оккупантами (видео)

Украинские разведчики уничтожили блиндажи с российскими оккупантами с помощью FPV-дронов. Также под ударами беспилотников оказались два склада с боеприпасами и оборудованная позиция врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков", - говорится в сообщении под видео.
В результате удачного применения 10 FPV-дронов разведчики уничтожили:
Также враг понес потери среди личного состава - четверо оккупантов ликвидированы, еще один захватчик получил ранения.
По данным Генштаба, за последние сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат, 10 танков, 44 ББМ, более 70 артиллерийских систем и другую технику.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в живой силе составляют ориентировочно 647 800 тысяч оккупантов.
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