Бійці батальйону "Хорт" отримали від "Української команди" партію зарядних станцій BLUETTI

"Українська команда" продовжує забезпечувати військові підрозділи джерелами автономного живлення. Передали велику партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт", - сказав під час передачі допомоги керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що автономні станції живлення є необхідними на передовій, де немає електроенергії, зокрема, для безперебійної роботи дронів та систем зв’язку.

"Для операторів дронів наявність надійних джерел електрики – критично важлива. Це стабільна і безперебійна робота безпілотних систем та якісний зв’язок. Хлопці з "Хорту" сьогодні виконують бойові завдання та нищать ворога майже по всій лінії фронту. Упевнений: наша підтримка посилить бойову спроможність підрозділу. Дозволить пілотам ефективніше використовувати дрони, підтримувати стабільний зв’язок і множити ворога на нуль", - зазначив Артур Палатний.