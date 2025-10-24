Бойцы батальона "Хорт" получили от "Украинской команды" партию зарядных станций BLUETTI

"Украинская команда" продолжает обеспечивать военные подразделения источниками автономного питания. Передали большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт", - сказал во время передачи помощи руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что автономные станции питания необходимы на передовой, где нет электроэнергии, в частности, для бесперебойной работы дронов и систем связи.

"Для операторов дронов наличие надежных источников электричества - критически важно. Это стабильная и бесперебойная работа беспилотных систем и качественная связь. Ребята из "Хорта" сегодня выполняют боевые задачи и уничтожают врага почти по всей линии фронта. Уверен: наша поддержка усилит боевую способность подразделения. Позволит пилотам эффективнее использовать дроны, поддерживать стабильную связь и умножать врага на ноль", - отметил Артур Палатный.