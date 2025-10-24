RU

Бойцы батальона "Хорт" получили от "Украинской команды" партию зарядных станций BLUETTI

Фото: "Украинская команда" передала батальону Хорт партию зарядных станций BLUETTI (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" передали 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт" большую партию мощных зарядных станций BLUETTI с дополнительными батареями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление волонтерского штаба.

"Украинская команда" продолжает обеспечивать военные подразделения источниками автономного питания. Передали большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт", - сказал во время передачи помощи руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что автономные станции питания необходимы на передовой, где нет электроэнергии, в частности, для бесперебойной работы дронов и систем связи.

"Для операторов дронов наличие надежных источников электричества - критически важно. Это стабильная и бесперебойная работа беспилотных систем и качественная связь. Ребята из "Хорта" сегодня выполняют боевые задачи и уничтожают врага почти по всей линии фронта. Уверен: наша поддержка усилит боевую способность подразделения. Позволит пилотам эффективнее использовать дроны, поддерживать стабильную связь и умножать врага на ноль", - отметил Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала различным военным подразделениям более 3500 дронов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.

Кроме того, волонтеры "Украинской команды" организовали сбор на ситкометы, которые спасают бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне. Кроме того, "Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать средства на атидроновые сеткометы для защитников.

