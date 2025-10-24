ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Бійці батальйону "Хорт" отримали від "Української команди" партію зарядних станцій BLUETTI

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 16:21
UA EN RU
Бійці батальйону "Хорт" отримали від "Української команди" партію зарядних станцій BLUETTI Фото: "Українська команда" передала батальйону Хорт партію зарядних станцій BLUETTI (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Волонтери "Української команди" передали 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" велику партію потужних зарядних станцій BLUETTI з додатковими батареями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву волонтерського штабу.

"Українська команда" продовжує забезпечувати військові підрозділи джерелами автономного живлення. Передали велику партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт", - сказав під час передачі допомоги керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що автономні станції живлення є необхідними на передовій, де немає електроенергії, зокрема, для безперебійної роботи дронів та систем зв’язку.

"Для операторів дронів наявність надійних джерел електрики – критично важлива. Це стабільна і безперебійна робота безпілотних систем та якісний зв’язок. Хлопці з "Хорту" сьогодні виконують бойові завдання та нищать ворога майже по всій лінії фронту. Упевнений: наша підтримка посилить бойову спроможність підрозділу. Дозволить пілотам ефективніше використовувати дрони, підтримувати стабільний зв’язок і множити ворога на нуль", - зазначив Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала різним військовим підрозділам понад 3500 дронів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження.

Крім того, волонтери "Української команди" організували збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні. До того ж "Українська команда" встановила рекорд України, щоб зібрати кошти на атидронові сіткомети для захисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур Палатний Дрони
Новини
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Без світла понад 11 годин. Де сьогодні відключення і як перевірити свій графік
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію