На Торецьком напрямку бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.
"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії - народу ескімосів", - йдеться у повідомленні.
Полонений зробив українським військовимекскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.
"По мені працювали мої ж", - зізнається російський військовий.
Як зазначається, Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні штурми", всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.
Як повідомлялося раніше, бійці "Азова" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це також сталося на Торецькому напрямку.
Крім того, Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР у Курській області. Правоохоронці розповіли подробиці про них.
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