UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Бійці "Азова" взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку (відео)

Фото: бійці "Азова" взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Торецьком напрямку бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.

"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії - народу ескімосів", - йдеться у повідомленні.

Полонений зробив українським військовимекскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

"По мені працювали мої ж", - зізнається російський військовий.

Як зазначається, Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні штурми", всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.

Як повідомлялося раніше, бійці "Азова" взяли в полон 23 росіянина на фронті. Це також сталося на Торецькому напрямку.

Крім того, Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР у Курській області. Правоохоронці розповіли подробиці про них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьТорецькВійна в Україні