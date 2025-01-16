RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса на Торецком направлении (видео)

Фото: бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса на Торецком направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен россиянина. Он оказался эскимосом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

"Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России - народа эскимосов", - говорится в сообщении.

Пленный сделал украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

"По мне работали мои же", - признается российский военный.

Как отмечается, Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные штурмы", всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев.

Как сообщалось ранее, бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это также произошло на Торецком направлении.

Кроме того, Силы обороны взяли в плен первых военных КНДР в Курской области. Правоохранители рассказали подробности о них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьТорецкВойна в Украине