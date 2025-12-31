UA

Бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському (відео)

Ілюстративне фото: Ббйці "Азова" встановили український прапор у Родинському (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бійці "Азова" встановили український прапор у Родинському Донецької області. Місто знаходить під контролем Сил оборони України, попри брехливі заяви російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

Як розповіли у корпусі, російській військові, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними  засобами. Бойова робота триває цілодобово.

"Росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - наголосили військові.

Підтвердженням контролю Сил оборони над Родинським стало відео з українським прапором, який встановили бійці 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

Місто Родинське

Родинське - невелике місто в Донецькій області України, розташоване на північний захід від Краматорська та на південь від Слов’янська.

До початку повномасштабного вторгнення РФ воно мало населення близько 5-6 тисяч осіб і характеризувалося переважно промисловою та житловою забудовою.

Місто розташоване поблизу важливих транспортних вузлів, зокрема залізниці, що сполучає його з іншими населеними пунктами області. Через це Родинське має стратегічне значення для контролю над північними районами Донеччини.

Фото: Родинське у Донецькій області (DeepStateMap)

 

Ситуація у Родинському

27 грудня російське військове командування заявило голосило про нібито окупацію Родинського. Проте в Оперативному командуванні "Схід" спростували ці заяви.

За інформацією захисників, російські війська намагалися закріпитися вздовж залізниці на північ від міста та в західних районах, проте успіху не досягли.

"У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності", - повідомили в ОК "Схід".

Наприкінці жовтня українські військові вже спростовували подібні заяви РФ про "захоплення" міста.

