Бійці "Азова" за допомогою дронів і танка відбили штурм росіян під Торецьком (відео)

Як зазначили в "Азові", окупанти пішли в наступ на позиції українських захисників на Торецькому напрямку. Ворог задіяв кілька одиниць бронетехніки, зокрема БМП і МТ-ЛБ.

Ворожу техніку почали знищувати ще на під'їзді до позицій за допомогою ударних дронів. Після цього в обороні застосували бойовий екіпаж танкового батальйону, який зачищав окупантів у знищеній забудові.

"Ворог не припиняє спроб наступу на Торецькому напрямку. "Азовці" роблять усе можливе, щоб стримати ворога і знищити якомога більше цілей", - ідеться в повідомленні "Азова".