Бойцы "Азова" при помощи дронов и танка отбили штурм россиян под Торецком (видео)

Как отметили в "Азове", оккупанты пошли в наступление на позиции украинских защитников на Торецком направлении. Враг задействовал несколько единиц бронетехники, в том числе БМП и МТ-ЛБ.

Вражескую технику начали уничтожать еще на подъезде к позициям при помощи ударных дронов. После этого в обороне применили боевой экипаж танкового батальона, который зачищал оккупантов в уничтоженной застройке.

"Враг не прекращает попыток наступления на Торецком направлении. "Азовцы" делают все возможное, чтобы сдержать врага и уничтожить как можно больше целей", - сказано в сообщении "Азова".