Бійці "Азова" атакували окупантів новітнім українським дроном UAS SETH (відео)

"UAS SETH - новітня українська зброя 12-ї бригади "Азов". Цей ударний безпілотний авіаційний комплекс простий в експлуатації, повністю автоматизований", - йдеться в повідомленні бригади.

Військові зазначають, що такі дрони вже б'ють по ворожих цілях на Торецькому напрямку. Зокрема, вони показали відео, на якому UAS SETH знищує ворожу вантажівку.

Фото: новий український дрон UAS SETH (facebook.com/azov.media4308)

В "Азові" уточнили, що першу партію безпілотників UAS SETH бригаді передав благодійний фонд "Повернись живим".

"З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів, їхнє озброєння та техніку", - додали військові.

Що відомо про UAS SETH

Варто зауважити, що UAS SETH дуже нагадує за зовнішнім виглядом іранські дрони-камікадзе "Шахед". Безпілотник оснащений електричним двигуном.

При цьому інформації про дальність польоту і бойове навантаження таких безпілотників у відкритому доступі немає.

У "Мілітарному" припускають, що UAS SETH можуть нести від 3 до 5 кілограмів корисного навантаження.