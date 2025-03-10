Бійці "Азова" атакували окупантів новітнім українським дроном UAS SETH (відео)

Воїни з бригади "Азов" використовують проти окупантів новітні українські дрони UAS SETH. З'явилося відео однієї з українських атак такими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов" у Telegram і "Мілітарний".
"UAS SETH - новітня українська зброя 12-ї бригади "Азов". Цей ударний безпілотний авіаційний комплекс простий в експлуатації, повністю автоматизований", - йдеться в повідомленні бригади.
Військові зазначають, що такі дрони вже б'ють по ворожих цілях на Торецькому напрямку. Зокрема, вони показали відео, на якому UAS SETH знищує ворожу вантажівку.
Фото: новий український дрон UAS SETH (facebook.com/azov.media4308)
В "Азові" уточнили, що першу партію безпілотників UAS SETH бригаді передав благодійний фонд "Повернись живим".
"З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів, їхнє озброєння та техніку", - додали військові.
Варто зауважити, що UAS SETH дуже нагадує за зовнішнім виглядом іранські дрони-камікадзе "Шахед". Безпілотник оснащений електричним двигуном.
При цьому інформації про дальність польоту і бойове навантаження таких безпілотників у відкритому доступі немає.
У "Мілітарному" припускають, що UAS SETH можуть нести від 3 до 5 кілограмів корисного навантаження.
До слова, вперше український аналог "Шахедів" показали на початку грудня минулого року. Це сталося під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва.
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