Бойцы "Азова" атаковали оккупантов новейшим украинским дроном UAS SETH (видео)

Воины из бригады "Азов" используют против оккупантов новейшие украинские дроны UAS SETH. Появилось видео одной из украинских атак такими беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов" в Telegram и "Милитарный".
"UAS SETH - новейшее украинское оружие 12-й бригады "Азов". Этот ударный беспилотный авиационный комплекс прост в эксплуатации, полностью автоматизирован", - сказано в сообщении бригады.
Военные отмечают, что такие дроны уже бьют по вражеским целям на Торецком направлении. В частности, они показали видео, на котором UAS SETH уничтожает вражеский грузовик.
Фото: новый украинский дрон UAS SETH (facebook.com/azov.media4308)
В "Азове" уточнили, что первую партию беспилотников UAS SETH бригаде передал благотворительный фонд "Повернись живим".
"С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику", - добавили военные.
Стоит заметить, что UAS SETH очень напоминает по внешнему виду иранские дроны-камикадзе "Шахед". Беспилотник оснащен электрическим двигателем.
При этом информации о дальности полета и боевой нагрузке таких беспилотников в открытом доступе нет.
В "Милитарном" предполагают, что UAS SETH могут нести от 3 до 5 килограмм полезной нагрузки.
К слову, впервые украинский аналог "Шахедов" показали в начале декабря прошлого года. Это произошло во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.
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