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Бійці "Армії дронів" знищили російську артилерійську установку "Акація"

Фото: бійці "Армії дронів" знищили російську артилерійську установку "Акація" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

"Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. Цього разу було знищено російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

Як він розповів Федоров, на Куп'янському напрямку бійці ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр уразили самохідну артилерійську установку "Акація".

Росіяни намагалися замаскувати її, для того, щоб непомітно обстрілювати українські позиції. Однак маскування не спрацювало і по позиції росіян спрацював ударний українській дрон.

"Вдячний військовим, які 24/7 перетворюють російську техніку на купу мотлоху. Дронів на фронті буде більше. Працюємо над цим", - написав Федоров.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" спільно з Держспецзв’язком передали 12 безпілотників українського виробництва для військових, які перебувають на передовій у Донецькій області.

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечується кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

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дрониВійна Росії проти України