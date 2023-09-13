Бойцы "Армии дронов" уничтожили российскую артиллерийскую установку "Акация"

Как он рассказал Федоров, на Купянском направлении бойцы ударной роты БПЛА "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Россияне пытались замаскировать ее для того, чтобы незаметно обстреливать украинские позиции. Однако маскировка не сработала и по позиции россиян сработал ударный украинский дрон.

"Благодарен военным, которые 24/7 превращают российскую технику в кучу хлама. Дронов на фронте будет больше. Работаем над этим", - написал Федоров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства для находящихся на передовой в Донецкой области военных.

Также благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.

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