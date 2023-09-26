Бійці "Армії дронів" за вечір знищили техніку росіян на понад 7 млн доларів (відео)

"Секретний український дрон діє - росіяни втрачають техніки на понад 7 млн доларів за вечір. Оператори "Армії дронів" влаштували окупантам справжнє пекло", - написав Федоров.

Так, ударна рота БПЛА "Ахіллес" 92 ОШБр уразила танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30.

"Це - результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів", - додав міністр.

Федоров також пообіцяв "більше технологій та сюрпризів для росіян".

"Армія дронів"

"Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. Так, нещодавно українським бійцям вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечуються кращими зразками безпілотних літальних апаратів.