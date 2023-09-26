UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці "Армії дронів" за вечір знищили техніку росіян на понад 7 млн доларів (відео)

Фото: бійці "Армії дронів" за вечір знищили техніку росіян на понад 7 млн доларів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові за один вечір знищили секретним вітчизняним дроном російську техніку на суму в понад 7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова.

"Секретний український дрон діє - росіяни втрачають техніки на понад 7 млн доларів за вечір. Оператори "Армії дронів" влаштували окупантам справжнє пекло", - написав Федоров.

Так, ударна рота БПЛА "Ахіллес"  92 ОШБр уразила танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30.

"Це - результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Більше про сам безпілотник розповімо після перемоги. Нехай залишається "приємною" несподіванкою для ворогів", - додав міністр.

Федоров також пообіцяв "більше технологій та сюрпризів для росіян".

"Армія дронів"

 "Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. Так, нещодавно українським бійцям вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечуються кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониВійна Росії проти України