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Бойцы "Армии дронов" за вечер уничтожили технику россиян более чем на 7 млн долларов (видео)

Фото: бойцы "Армии дронов" за вечер уничтожили технику россиян более чем на 7 млн долларов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова.

"Секретный украинский дрон действует - россияне теряют техники более чем на 7 млн долларов за вечер. Операторы "Армии дронов" устроили оккупантам настоящий ад", - написал Федоров.

Так, ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБр поразила танки Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.

"Это - результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся кафиры. Больше о самом беспилотнике расскажем после победы. Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов", - добавил министр.

Федоров также пообещал "больше технологий и сюрпризов для россиян".

"Армия дронов"

"Армия дронов" наносит значительные потери русской армии на разных направлениях фронта. Да, недавно украинским бойцам удалось уничтожить российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Также благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.

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