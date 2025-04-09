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Бійці 225 ОШП показали, як заходили у Бєлгородську область (відео)

Середа 09 квітня 2025 16:13
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Бійці 225 ОШП показали, як заходили у Бєлгородську область (відео) Ілюстративне фото: бійці 225 ОШП показали, як заходили у Бєлгородську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці показали відео з проривом кордону Бєлгородської області Росії, на фортифікації якої ворог витратив більше десяти мільярдів рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 225-го окремого штурмового полку (ОШП).

"Після нашої операції у Курській області росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на “сучасні й надійні фортифікації”... Що з обличчям, росіяни?", - пише ОШП,

ЗСУ у Бєлгородській області

У березні 2025-го в ЗМІ з'явились повідомлення про нібито прорив українських військових на територію Бєлгородської області Російської Федерації (РФ). Російська сторона, своєю чергою, оголосила евакуацію цивільного населення в Красноярузькому районі.

Під кінець березня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про просування українських сил не лише на напрямку Покровська, але й на території Бєлгородської області. Втім, офіційне підтвердження цьому на той момент не було.

Лише 7 квітня президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про ситуацію на фронті та операцію українських військ у Курській і Бєлгородській областях Росії.

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