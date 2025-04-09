Бойцы 225 ОШП показали, как заходили в Белгородскую область (видео)

Украинские бойцы показали видео с прорывом границы Белгородской области России, на фортификации которой враг потратил более десяти миллиардов рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 225-го отдельного штурмового полка (ОШП).

"После нашей операции в Курской области россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?", - пишет ОШП,

ВСУ в Белгородской области

В марте 2025-го в СМИ появились сообщения о якобы прорыве украинских военных на территорию Белгородской области Российской Федерации (РФ). Российская сторона, в свою очередь, объявила эвакуацию гражданского населения в Красноярузском районе.

К концу марта аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили о продвижении украинских сил не только в направлении Покровска, но и на территории Белгородской области. Впрочем, официального подтверждения этому на тот момент не было.

Только 7 апреля президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

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