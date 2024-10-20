Бійці 150 ОМБр дронами знищили ДРГ на околиці Торецька (відео)

Нагадаємо, минулого місяця офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі телемарафону заявив, що військові FPV-дроном знищили рідкісну російську РЕБ. Але найцікавіше те, що станція нібито мала глушити всі частоти FPV-дронів.

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