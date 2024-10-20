Бойцы 150 ОМБр дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка (видео)

"Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили вражескую ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка. Оккупанты думали, что удачно расположились, но наши FPV-дроны их достали", - говорится в сообщении.

Как следствие, защитники Украины остановили наступление противника на этом участке.