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Бойцы 150 ОМБр дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка (видео)

Фото: оккупанты пытались засесть в доме, но их уничтожили дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские воины из 150 ОМБр уничтожили ДРГ россиян дронами на окраине Торецка. Враг пытался скрыться в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 150-й отдельной механизированной бригады.

"Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили вражескую ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка. Оккупанты думали, что удачно расположились, но наши FPV-дроны их достали", - говорится в сообщении.

Как следствие, защитники Украины остановили наступление противника на этом участке.

 

Напомним, в прошлом месяце офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире телемарафона заявил, что военные FPV-дроном уничтожили редкую российскую РЭБ. Но самое интересное то, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.

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