Бойцы 150 ОМБр дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка (видео)

Украинские воины из 150 ОМБр уничтожили ДРГ россиян дронами на окраине Торецка. Враг пытался скрыться в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 150-й отдельной механизированной бригады.

"Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили вражескую ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка. Оккупанты думали, что удачно расположились, но наши FPV-дроны их достали", - говорится в сообщении.

Как следствие, защитники Украины остановили наступление противника на этом участке.