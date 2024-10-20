Бойцы 150 ОМБр дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка (видео)
Украинские воины из 150 ОМБр уничтожили ДРГ россиян дронами на окраине Торецка. Враг пытался скрыться в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 150-й отдельной механизированной бригады.
"Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили вражескую ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка. Оккупанты думали, что удачно расположились, но наши FPV-дроны их достали", - говорится в сообщении.
Как следствие, защитники Украины остановили наступление противника на этом участке.
Напомним, в прошлом месяце офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире телемарафона заявил, что военные FPV-дроном уничтожили редкую российскую РЭБ. Но самое интересное то, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.
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