ua en ru
Вс, 20 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы 150 ОМБр дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка (видео)

Воскресенье 20 октября 2024 16:40
UA EN RU
Бойцы 150 ОМБр дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка (видео) Фото: оккупанты пытались засесть в доме, но их уничтожили дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские воины из 150 ОМБр уничтожили ДРГ россиян дронами на окраине Торецка. Враг пытался скрыться в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 150-й отдельной механизированной бригады.

"Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили вражескую ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка. Оккупанты думали, что удачно расположились, но наши FPV-дроны их достали", - говорится в сообщении.

Как следствие, защитники Украины остановили наступление противника на этом участке.

Напомним, в прошлом месяце офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире телемарафона заявил, что военные FPV-дроном уничтожили редкую российскую РЭБ. Но самое интересное то, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони
NEWS
Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз
Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш