Бійка в ресторані Полтави: фігурантам оголосили підозру

Трьом фігурантам справи про бійку у ресторані Полтави оголосили підозру. Їм інкримінують хуліганство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян.
Серед затриманих місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим та його помічник.
"На цю годину я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинено групою осіб, і це стаття Кримінального кодексу 296 частина друга", - зазначила вона.
Сторона обвинувачення буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як повідомила Сапьян, запобіжний захід можуть обрати у найближчі години.
Нагадаємо, днями у ресторані у Полтаві сталася бійка. За словами постраждалих, троє чоловіків напали на хлопця, який захищав дівчину від залицянь чоловіків за сусіднім столиком.
Постраждалого забрали до лікарні з численними травмами - струсом мозку, переломом носа та іншими ушкодженнями.
Як встановило слідство, серед нападників був місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим, а також його помічник. ДБР затримало трьох фігурантів справи.
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