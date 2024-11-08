Бійка в ресторані Полтави: фігурантам оголосили підозру

Бійка у Полтаві

Нагадаємо, днями у ресторані у Полтаві сталася бійка. За словами постраждалих, троє чоловіків напали на хлопця, який захищав дівчину від залицянь чоловіків за сусіднім столиком.

Постраждалого забрали до лікарні з численними травмами - струсом мозку, переломом носа та іншими ушкодженнями.

Як встановило слідство, серед нападників був місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим, а також його помічник. ДБР затримало трьох фігурантів справи.

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