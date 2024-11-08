Драка в ресторане Полтавы: фигурантам объявили подозрение

Драка в Полтаве

Напомним, на днях в ресторане в Полтаве произошла драка. По словам пострадавших, трое мужчин напали на парня, защищавшего девушку от ухаживаний мужчин за соседним столиком.

Пострадавшего забрали в больницу с многочисленными травмами - сотрясением мозга, переломом носа и другими повреждениями.

Как установило следствие, среди нападавших был местный правоохранитель и известный в Полтаве бизнесмен с уголовным прошлым, а также его помощник. ГБР задержало троих фигурантов дела.

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