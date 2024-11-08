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Драка в ресторане Полтавы: фигурантам объявили подозрение

Фото: фигурантам дела о драке в ресторане Полтавы объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Трем фигурантам дела о драке в ресторане Полтавы объявили подозрение. Им инкриминируют хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян.

Среди задержанных местный правоохранитель, известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым и его помощник.

"К настоящему времени я уже утвердительно говорю, что они не просто задержаны, а им объявлено подозрение в хулиганстве, совершенное группой лиц, и это статья Уголовного кодекса 296 часть вторая", - отметила она.

Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщила Сапьян, меру пресечения могут избрать в ближайшие часы.

 

Драка в Полтаве

Напомним, на днях в ресторане в Полтаве произошла драка. По словам пострадавших, трое мужчин напали на парня, защищавшего девушку от ухаживаний мужчин за соседним столиком.

Пострадавшего забрали в больницу с многочисленными травмами - сотрясением мозга, переломом носа и другими повреждениями.

Как установило следствие, среди нападавших был местный правоохранитель и известный в Полтаве бизнесмен с уголовным прошлым, а также его помощник. ГБР задержало троих фигурантов дела.

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