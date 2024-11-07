Бійка в ресторані Полтави: ДБР затримало поліцейського та двох "авторитетів"
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Полтаві правоохоронця та двох "авторитетів". Вони в одному з ресторанів міста чіплялись до дівчини та побили її хлопця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Працівники ДБР затримали трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією та передане ДБР. Бюро відразу включилося в роботу і за кілька годин усі дійові особи інциденту були затримані.
Фото: у Полтаві затримали поліцейського та двох "авторитетів", які побили хлопця у ресторані (dbr.gov.ua)
Зазначається, що 2 листопада поліція прибула за викликом до розважального закладу, де невідомі побили хлопця. За словами його дівчини, хлопець захищав її від залицянь чоловіків за сусіднім столиком. Хлопця було доставлено до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими ушкодженнями.
Слідством встановлено, що серед нападників був місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим, а також його помічник.
Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Деталі бійки у ресторані Полтави
У Полтаві у місцевому ресторані Shade відбулася бійка між чоловіками, один із яких намагався захистити свою дівчину. За словами свідків, серед учасників конфлікту був працівник поліції та бізнесмен.
За словами дівчини Олени, вона разом зі своїм хлопцем перебувала у ресторані, коли до неї підійшов один із чоловіків із сусіднього столика та запропонував поїхати з ними. Після відмови, пояснивши, що вона з хлопцем, чоловіка це не зупинило, і він продовжив наполягати. Ситуація загострилася, коли хлопець спробував її захистити. Потім чоловіки напали на нього та побили прямо у ресторані.
Постраждалого хлопця забрали до лікарні з численними травмами: у нього діагностували перелом носа, струс мозку та кров у нирках.
Олена стверджує, що серед чоловіків, які завдали побоїв її хлопцеві, був власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко, а також заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі, який, за її словами, і почав чіплятися до неї.
За словами дівчини, персонал ресторану нібито не поспішав викликати поліцію та медиків. Власниця ресторану і депутатка Полтавської міськради Маріанна Соліман відмовлялася надавати поліції записи з камер відеоспостереження, але пізніше заявила, що їй погрожували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.