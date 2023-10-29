Бій Усика й Ф'юрі може не відбутись до кінця року. Промоутер британця назвав новий термін

Наприкінці вересня 2023 року боксери офіційно оголосили про проведення поєдинку, втім не назвали точної дати. Пізніше промоутери попередньо узгодили бій на 23 грудня, однак офіційного анонсу вони не зробили.

Після поєдинку Ф'юрі з Франсісом Нганну, який відбувся в Саудівській Аравії, промоутер британця заявив, що поєдинок з Усиком навряд чи відбудеться 23 грудня. За його словами Тайсону потрібно більше часу для підготовки.

"Є кілька речей, які залежать від бажань Тайсона. Усик вийшов на ринг, контракт на бій підписано, ми збиралися провести його 23 грудня, але сумніваюся, що це станеться. Тайсон не може одразу вирушити у табір після такого важкого бою, у нього буде тиждень відпочинку. А до грудня залишилося вісім тижнів, йому потрібно трохи часу, щоб привести своє тіло у форму і дати йому можливість відновитися, перш ніж він повернеться у табір. Тому поєдинок буде наступного року, на початку наступного року", - заявив Воррен.

Водночас Воррен уточнив, що бій може відбутись до березня 2024 року.

Бій Усика та Ф'юрі

Боксерський бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі визначить першого в історії абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох основних організацій: