Бой Усика и Фьюри может не состояться до конца года. Промоутер британца назвал новый срок

В конце сентября 2023 года боксеры официально объявили о проведении поединка, впрочем, не назвали точной даты. Позже промоутеры предварительно согласовали бой на 23 декабря, однако официального анонса они не сделали.

После поединка Фьюри с Франсисом Нганну, который состоялся в Саудовской Аравии, промоутер британца заявил, что поединок с Усиком вряд ли состоится 23 декабря. По его словам Тайсону нужно больше времени для подготовки.

"Есть несколько вещей, которые зависят от желаний Тайсона. Усик вышел на ринг, контракт на бой подписан, мы собирались провести его 23 декабря, но сомневаюсь, что это произойдет. Тайсон не может сразу отправиться в лагерь после такого тяжелого боя, у него будет неделя отдыха. А до декабря осталось восемь недель, ему нужно немного времени, чтобы привести свое тело в форму и дать ему возможность восстановиться, прежде чем он вернется в лагерь. Поэтому поединок будет в следующем году, в начале следующего года", - заявил Уоррен.

В то же время Уоррен уточнил, что бой может состояться до марта 2024 года.

Бой Усика и Фьюри

Боксерский бой Александра Усика и Тайсона Фьюри определит первого в истории абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех основных организаций: