Бій тривав дві години. Прикордонники відбили штурм на Вовчанському напрямку (відео)

Російські військові двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону. Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами.

Після цього окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу за вогневої підтримки двох бойових машин піхоти.

Бій тривав понад дві години. Прикордонники "мінуснули" дві БМП загарбників, а живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон.

Ще 12 російських штурмовиків знищили бійці Краматорського прикордонного загону.