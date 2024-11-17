Бій тривав дві години. Прикордонники відбили штурм на Вовчанському напрямку (відео)

Прикордонники відбили потужний ворожий штурм на Вовчанському напрямку. Бійці знищили 12 штурмовиків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

Російські військові двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону. Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Після цього окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу за вогневої підтримки двох бойових машин піхоти. Бій тривав понад дві години. Прикордонники "мінуснули" дві БМП загарбників, а живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон. Ще 12 російських штурмовиків знищили бійці Краматорського прикордонного загону.