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Бій тривав дві години. Прикордонники відбили штурм на Вовчанському напрямку (відео)

Вовчанськ, Неділя 17 листопада 2024 15:21
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Бій тривав дві години. Прикордонники відбили штурм на Вовчанському напрямку (відео) Фото: прикордонники відбили штурм на Вовчанському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники відбили потужний ворожий штурм на Вовчанському напрямку. Бійці знищили 12 штурмовиків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

Російські військові двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону. Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами.

Після цього окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу за вогневої підтримки двох бойових машин піхоти.

Бій тривав понад дві години. Прикордонники "мінуснули" дві БМП загарбників, а живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон.

Ще 12 російських штурмовиків знищили бійці Краматорського прикордонного загону.

Втрати Росії на фронті

Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила понад 720 тисяч солдатів, а також десятки тисяч одиниць техніки. Українські воїни за останню добу ліквідували 1640 росіян.

Як зазначив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень втрати противника склали близько 11 990 осіб. Також за сім днів росіяни втратили понад 1730 одиниць техніки.

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